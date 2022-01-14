В Кемерове в час пик остановились трамваи в Рудничном районе

Фото: архив "КП" Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Рудничном районе Кемерова в утренний час пик остановились трамваи из-за обрыва контактной сети. Об этом сообщили очевидцы.

По их словам, перестали ходить трамваи №10 и № 3. Множеству людей пришлось простоять на холоде в ожидании другого вида транспорта.

По данным пресс-службы городской администрации, сейчас неполадки устранены.

- Обрыв контактной сети на пересечении проспекта Шахтеров и улицы Юрия Смирнова оперативно устранен, - сказано в сообщении.

Позже произошел обрыв контактной сети в районе Серебряного бора. Специалисты КЭТК устраняют неполадки.

Трамваи маршрута № 10 по правому берегу временно идут до улицы Суворова, а на левом берегу - от вокзала до КЭМЗ, сообщили в мэрии.