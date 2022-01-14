Фермерский бизнес будущего: что будут выращивать российские фермеры на горизонте 20-30 лет

Специалисты экосистемы Свое Фермерство от Россельхозбанка провели всесторонний анализ современных тенденций в АПК и спрогнозировали товарный ассортимент фермерского бизнеса на ближайшие десятилетия. По мнению специалистов, упор пойдет на органическое производство и продукты здорового питания.

Домашние грядки

Значительный тренд покупательского спроса лежит сегодня в сфере здорового питания. Специалисты Россельхозбанка прогнозируют, что спрос на овощи, зелень и ягоды, произведенные без пестицидов, в мегаполисах превысит предложение, в результате чего большое распространение получат так называемые «сити-фермы».

Экзотика на полях

Продолжая тренд здорового питания, в перспективе становится очевиден интерес производителей к экзотическим для российских полей культурам как амарант, киноа, а если говорить о фруктах, то в южных регионах совсем недавно начали выращивать, кроме привычной фейхоа, хурму, зизифус, киви, оливки и азимину.

Производство рыбы будущего

Эксперты экосистемы Свое Фермерство уверены, что в недалеком будущем технологии по выращиванию рыбы и морепродуктов в установках замкнутого цикла придут не только на небольшие фермерские хозяйства, но и в дома обычных жителей.

Птица и тренд на экологичность

Тренд будет развиваться и в сторону увеличения потребления мяса птицы в качестве полезного и диетического источника белка. Однако если сейчас основу потребления составляет птица, выращенная в основном на крупных птицефабриках, то в дальнейшем потребители будут стремиться приобретать мясо птицы напрямую у небольших фермерских хозяйств.

Партнерский материал.

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