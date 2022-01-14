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Общество14 января 2022 5:51

В Кузбассе режим «черного неба» продлили до 15 января

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кузбассе продлили режим неблагоприятных метеорологических условий - он будет действовать до вечера субботы, 15 января. Об этом сообщается на сайте регионального Министерства природных ресурсов и экологии.

Режим «черного неба» был объявлен 11 января в четырех территориях Кузбасса: Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком муниципальном районе. Это связано с неблагоприятными метеорологическими условиями, способствующими накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Предприятиям рекомендовано сократить выбросы в атмосферу.