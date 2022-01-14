В Кемерове разработают мастер-план застройки микрорайона на месте частного сектора

Фото: Минстрой Кузбасса

В Кемерове ближайшее время разработают мастер-план застройки микрорайона на месте частного сектора на улице Гагарина и Терешковой. Об этом сообщили в Минстрое Кузбасса.

На данной территории планируется построить крупный жилищный комплекс, шесть школ, восемь детских садов. Работы будут вестись постепенно. На первом этапе специалисты проведут устройство инженерных сетей. Вдоль улицы Гагарина будет построена новая тепломагистраль с примыкающими распределительными теплосетями.

- В ближайшее время будет разработан мастер-план застройки микрорайона - будут предусмотрены жилые, коммерческие, спортивные, рекреационные зоны застройки, продумана развитая транспортная инфраструктура. Застройщику района предстоит не только строить, но и озеленять строящийся микрорайон, - рассказали в Минстрое.

К созданию мастер-плана планируется привлечь проектные организации.

Напомним, что независимые оценщики начали работу в выкупаемых домах на улице Гагарина в Кемерове. Снос начнется с домов, попадающих на инженерные линии - это около 400 строений.