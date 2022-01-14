С 18 января для жителей Кузбасса запустят программу лояльности при посещении Шерегеша

Фото: пресс-служба АПК

Жителям Кузбасса будут предоставляться скидки от 5 до 20% при посещении горнолыжного комплекса «Шерегеш», с 18 января программа лояльности запускается в тестовом режиме. Об этом сообщает телеграм-канал губернатора Кузбасса «Цивилев. Livе».

Начиная со вторника кузбассовам будут предоставлять скидку на разовый подъем на одном подъемнике в секторе Е при оплате через турникет. В конце января в программу включат еще один подъемник (подбрасывающую канатную дорогу), затем появится скидка на дневные ски-пассы. В будущем жители региона смогут меньше платить не только за подъемники во всех секторах, но и за прокат, гостиницы, кафе. Планируется введение повышенных скидок для многодетных семей и других социально незащищенных категорий.

В пресс-службе АПК пояснили, для того чтобы стать участником программы лояльности, нужно быть старше 18 лет, иметь регистрацию в регионе и банковскую карту. Кроме того, нужно будет зарегистрироваться в специализированном пункте - они открыты в разных городах Кузбасса (адреса можно уточнить с 18 января по телефону 8-800-600-96-56 (с 09.00 до 18.00), а также на сайте kuzbass-tourism.ru/loyalty).

Зарегистрироваться необходимо один раз, затем скидка (с карты будет сразу списываться уменьшенная стоимость услуги) будет предоставляться автоматически. В будущем регистрация будет возможна без посещения пункта - сейчас идет разработка соответствующей онлайн-программы.