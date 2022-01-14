Уровень заболеваемости ОРВИ снизился в Кузбассе

Фото: архив "КП" Фото: Ксения Высотина

На новогодних каникулах - с 3 по 9 января - 4,5 тысячи человек обратились в больницы Кузбасса с признаками ОРВИ. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

- Заболеваемость ОРВИ совокупного населения ниже эпидемического порога на 47,1 %, - сообщили в ведомстве.

Был исследован клинический материал от 71 заболевшего, у двух человек был выявлен грипп. В остальных случаях заболевания обусловлены не гриппозными вирусами.

Напомним, что в конце декабря 2021 года эпидпорог по ОРВИ был превышен на 49%.