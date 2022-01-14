В Кузбассе на Новый год пропала женщина в бежевом пуховике

Фото6 Лиза Алерт Кузбасс

В Кузбассе на Новый год исчезла 33-летняя Ольга Сергеевна Рябова. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Женщина пропала в деревне Колычево в Промышленновском районе, но может находиться в Кемерове или других городах Кузбасса. Местонахождение Ольги Рябовой неизвестно с 1 января 2022 года.

В ориентировке сообщается, что рост пропавшей рост 165 см, она нормального телосложения, у нее русые волосы, голубые глаза. Была одета: бежевый удлиненный пуховик, черные джинсы.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшей, просят сообщить об этом по телефону 8-800-700-54-52.