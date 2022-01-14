В Прокопьевске избрали нового главу взамен уволенного за банкет во время траура

Фото: Instagram / @maxim_shkarabeinikov_prk

26 ноября в Прокопьевске сняли с должности новоиспеченного мэра Вячеслава Старченко за банкет в честь вступления в должность во время траура после трагедии на шахте «Листвяжная». До сегодняшнего дня временно исполняющим обязанности главы города был Максим Шкарабейников. И теперь из временного мэра он станет постоянным. Правда, не прямо сейчас, а после инаугурации.

- Для участия в конкурсе на должность главы города Прокопьевска подали документы девять кандидатов. После того, как каждый из кандидатов представил конкурсной комиссии свои предложения по социально-экономическому развитию Прокопьевска, было принято решение, что в Прокопьевский Горсовет для проведения голосования на должность будут представлены пять кандидатов. Позже один из кандидатов представил заявление о самоотводе. После проведения процедуры открытого голосования депутатов я избран главой города Прокопьевска, - пишет новый мэр в своем Instagram.

Отметим, что до этого он был главой Киселевска, а также первым заместителем мэра Прокопьевска - в целом в разных должностях Прокопьевской администрации Максим Шкарабейников проработал около 20 лет.