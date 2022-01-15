Коронавирус в Кузбассе на 15 января 2021 года: 236 заболели, 7 умерли, 288 выздоровели

6063 человека болеют на сегодняшний день — субботу, 15 января - коронавирусом. 236 из них заболели в течение минувших суток. Об этом сообщает оперштаб области.

Семь пациентов с подтвержденным диагнозом за минувшие сутки скончались. Среди них пять женщин и двое мужчин. У шестерых дата рождения приходится на период с 1946 по 1956 годы, одна женщина — 1973 года рождения. Двое из Новокузнецка, трое из Кемерова, один из Мариинска и еще одна женщина — из Промышленновского муниципального округа.

Все скончались от двусторонней полисегментарной пневмонии, которая протекала на фоне сердечно-сосудистой патологии, и ряда других сопутствующих заболеваний.

288 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 81171 человек вылечился от коронавируса.