Кузбассровец взорвал гараж и машину и погиб сам

Загадочное ЧП произошло в г. Белово на улице Волжской. Внезапный взрыв разнес частный гараж, пламя быстро перекинулось на дом. Тушить его пришлось четырем пожарным машинам.

Но главное открытие ждало в развороченном строении. В обломках стоявшего в гараже автомобиля были найдены сильно обгоревшие человеческие останки владельца - 35-летнего мужчины, а рядом с ним в остатках салона - разорванный газовый баллон. Двери гаража были при этом заварены изнутри.

Как сообщают соседи погибшего мужчины, он зачем-то отсоединил баллон от газовой печи, стоящей в доме, и унес его в гараж, а спустя какое-то время прогремел взрыв.

Что именно произошло в гараже - настоящая загадка. Неясно даже, что дало искру, был ли вентиль баллона открыт самим погибшим и т.д.

Обстоятельства трагедии предстоит выяснить СК РФ.