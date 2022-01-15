Двух новокузнечан осудили за кражу креста с кладбища венгерских военнопленных

Мужчины спилили крест и сдали в пункт приема металла. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Заводском суде Новокузнецка вынесли приговор двум местным жителям в возрасте 32 лет и 61 года. В сентябре 2021-го они разорили на кладбище мемориал памяти венгерских военнопленных. Мужчина спилили кр металлический крест и вывезли на автомобиле, поле чего сдали в пункт приема металла. За изделие, стоимость которого составляет более 56 тысяч рублей они выручили 2400 рублей и,поделив их, потратили на свои желания.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, фрагменты креста сотрудники полиции обнаружили и изъяли на территории пункта приема лома черных металлов, расположенного на Бызовском шоссе.

Когда полицейские задержали подозреваемых, отпираться от разорения памятника муниципального значения те не стали. Признание вины было учтено при вынесении приговора. Каждому из них назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу.