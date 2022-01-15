В Кемерове поступили в продажу 6000 транспортных карт

Фото: пресс-служба администрации Кемерова.

В субботу, 15 января, в Кемерове поступила в продажу крупная партия транспортных карт — сразу 6000 штук, причем для разных категорий пассажиров. Об этом сообщил начальник управления транспорта и связи администрации города Кемерово Алексей Ермолаев.

Спрос на карты резко вырос после анонсирования дифференцированных тарифов, которые ввели вместе с их повышением. Напомним, с сегодняшнего дня проезд в общественном транспорте за наличные деньги составляет 30 рублей, при расчете транспортной или банковской картой — 25 рублей. Но транспортная карта удобнее, так как ее можно превратить в безлимитный проездной.

О повышении тарифов стало известно в первых числах января и за десять дней выходных кемеровчане разобрали более двух тысяч карт из трех тысяч, которые на тот момент находились в продаже. Предвидя возможный дефицит власти города заказали дополнительно 100 тысяч транспортных карт, первая часть из которых сегодня и отправилась на реализацию. Стоимость одной карты в Кемерове - 70 рублей.

Алексей Ермолаев призвал кемеровчан не стоять в очередях за транспортными картами. Ее теперь можно приобрести спокойно в любой удобный день в пунктах реализации.

Консультации по вопросам приобретения и использования транспортных карт можно получить непосредственно в Центре по работе с пассажирами, а также по телефону горячей линии (384-2) 34-66-77.

КОНКРЕТНО

Где в Кемерове купить транспортную карту?

«Комсомолка» публикует адреса, где можно приобрести транспортную карту в Кемерове.

- Центр по работе с пассажирами - пр. Ленина, 90/4а (с 9.00 до 18.00 в будни, с 10.00 до 17.00 – в выходные)

- павильоны системы «Подорожник», которые стоят возле остановок (круглосуточно):

пр. Ленина, 136;

пр. Октябрьский, 74;

ул. Весенняя, 28;

пр. Советский, 73;

ул. Инициативная, 92;

пр. Молодёжный, 9;

ул. Радищева, 4;

ул.Тухачевского,19;

ул. 40 лет Октября, 18;

пр. Шахтёров, 85;

пр. Шахтеров, 43;

пр. Кузнецкий, 79;

пр. Ленина 90;

пр. Ленина, 114;

пр. Октябрьский, севернее дома №33Б;

ул. Ноградская, южнее дома №2

ул. Кирова, 41;

пр. Ленина, 64а;

-в кофейне «Альфа-менеджмент» на пр. Советский, 53/3;

- в магазине «НОРД» на ул. Стахановская, 8А;

-в киоске «Комиссионный» на пр. Ленина, около дома № 98.