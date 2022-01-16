В Кузбассе на Крещение будет организовано более 50 купелей

Фото: сайт Кузбасской митрополии

В праздник Крещения Господня в Кузбассе будет организовано 51 место для купаний. Об этом сообщили в Кузбасской митрополии.

Купели будут работать 18 и 19 января. В Кемерове окунуться в прорубь можно будет в пяти местах, а в Новокузнецке - в трех.

В областной столице купели расположатся по следующим адресам:

Рудничный район, Храм Святой Блаженной Ксении Петербуржской. Время работы - с 22.00 18 января до 20.00 19 января.

Ленинский район, озеро «Красное». С 13.00 до 20.00 19 января.

Центральный район, зона отдыха «Чайка», р. Томь, ул. 4-я Заречная, 54. С 22.00 18 января до 20.00 19 января.

Центральный район, купель Храма прихода Воскресения Христова, пр-т Притомский, 7б. С 22.00 18 января до 20.00 19 января.

р. Томь база Центра ГИМС Главного управления МЧС России по КО-Кузбассу. С 22.00 18 января до 20.00 19 января.

Новокузнецк:

Центральный район, р. Томь, ТУ Абагур. С 12.00 18 января до 24.00 19 января.

Центральный район, р. Кондома, Парк культуры и отдыха «Водный». С 18.00 18 января

до 24.00 19 января.

Карьеры Заводского района. С 1.:00 18 января до 24.00 19 января.

Полный список купелей можно найти на сайте Кузбасской митрополии.