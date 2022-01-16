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Общество16 января 2022 4:07

В Кузбассе за сутки умерли шесть человек с коронавирусом

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе за сутки выявили 248 новых случаев коронавируса, 293 пациента выздоровели. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

За сутки скончались шесть человек: пять женщин и один мужчина. У всех у них развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне различных хронических заболеваний. Все погибшие были старше 60 лет.

За весь период пандемии в Кузбассе инфекция была выявлена у 89 266 человек, из них 81 464 выздоровели, 1790 скончались.