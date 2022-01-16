Травмированы четыре человека: в ГИБДД рассказали подробности ДТП с двумя легковушками в Кемерове

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

В ДТП с участием двух легковых автомобилей на улице Волгоградской в Кемерове пострадали четыре человека, а не два, как сообщили ранее в соцсетях. Официальную информацию корреспонденту «Комсомолки» рассказали в городской ГИБДД.

Авария произошла днем в субботу, 15 января, в районе дома № 26. Водитель автомобиля Nissan Primera двигался по улице Волгоградской от проспекта Ленина в стороны улицы Сибиряков-Гвардейцев, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Peugeot 308.

- В результате ДТП были травмированы четыре человека. Водителю и пассажиру автомобиля Nissan Primera было назначено стационарное лечение. Водителю автомобиля Peugeot 308 было назначено амбулаторное лечение, а пассажиру данного автомобиля стационарное лечение, - сообщили в Госавтоинспекции.

Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах происшествия.

Сотрудники госавтоинспекции призвали водителей быть внимательными и осторожными, соблюдать требования Правил дорожного движения. Нужно учитывать погодные и дорожные условия при выборе скорости движения и дистанции.