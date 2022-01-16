Доверчивый житель Кузбасса перевел мошенникам около 340 тысяч рублей

Фото: архив "КП"

43-летний житель Междуреченска, желая сохранить свои сбережения, потерял около 340 тысяч рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Мужчине позвонил якобы работник службы безопасности банка и рассказал о попытке несанкционированного снятия денег со счета. Звонивший рекомендовал горожанину для защиты средств перевести их в так называемую безопасную ячейку. Житель Междуреченска поверил в легенду и совершил 27 переводов на указанный мошенником счет. Позже мужчина осознал, что стал жертвой обмана.

Сейчас полицейские разыскивают преступника. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полицейские Кузбасса советуют быть внимательнее при общении по телефону с незнакомцами. Они напоминают, что звонки из «службы безопасности банка» под предлогом или предотвращения кражи или нелегального оформления кредита - это стандартная уловка мошенников.

- Не принимайте слова незнакомцев, даже если обратный номер телефона будет совпадать с горячей линией вашего банка. Современные технологии позволяют мошенникам подменять номер. Необходимо незамедлительно самостоятельно связаться с банком и уточнить у специалиста всю интересующую информацию, - посоветовали в ГУ МВД по Кемеровской области.