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Происшествия16 января 2022 9:30

В кемеровском дворе сгорел грузовик

Анастасия СЕРГЕЕВА
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В одном из дворов в Кемерове на проспекте Ленина загорелся грузовой автомобиль. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Фото: Инцидент Кемерово / ВКонтакте

Фото: Инцидент Кемерово / ВКонтакте

ЧП произошло на проспекте Ленина, 46. На снимках видно, как горит машина, черный густой дым поднимается высоко над домами. По словам очевидцев, от огня пострадал балкон на третьем этаже, под которым стоял грузовик. На месте работали несколько пожарных подразделений МЧС Кузбасс.

В результате пожара грузовик сгорел полностью.

Фото: Инцидент Кемерово / ВКонтакте

Фото: Инцидент Кемерово / ВКонтакте