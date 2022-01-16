В кемеровском дворе сгорел грузовик

В одном из дворов в Кемерове на проспекте Ленина загорелся грузовой автомобиль. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Фото: Инцидент Кемерово / ВКонтакте

ЧП произошло на проспекте Ленина, 46. На снимках видно, как горит машина, черный густой дым поднимается высоко над домами. По словам очевидцев, от огня пострадал балкон на третьем этаже, под которым стоял грузовик. На месте работали несколько пожарных подразделений МЧС Кузбасс.

В результате пожара грузовик сгорел полностью.