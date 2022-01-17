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Происшествия17 января 2022 1:16

Пропавшую на Новый год 33-летнюю жительницу Кузбасса нашли мертвой

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кузбассе нашли погибшей 33-летнюю жительницу деревни Колычева Промышленновского района. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Кузбасс».

Женщина исчезла в Новый год, с 1 января 2022 года ее местонахождение было неизвестно. Спасатели распространили ориентировку на пропавшую. На выходных стало известно, что жительница Кузбасса погибла.

- Найдена, погибла. Приносим искренние соболезнования родным и близким, - сообщили волонтеры.

Обстоятельства обнаружения женщины не раскрываются.