Пропавшую на Новый год 33-летнюю жительницу Кузбасса нашли мертвой

Фото: архив "КП"
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Кузбассе нашли погибшей 33-летнюю жительницу деревни Колычева Промышленновского района. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Кузбасс».
Женщина исчезла в Новый год, с 1 января 2022 года ее местонахождение было неизвестно. Спасатели распространили ориентировку на пропавшую. На выходных стало известно, что жительница Кузбасса погибла.
- Найдена, погибла. Приносим искренние соболезнования родным и близким, - сообщили волонтеры.
Обстоятельства обнаружения женщины не раскрываются.