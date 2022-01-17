Кузбасская биатлонистка завоевала три медали на этапе Кубка мира

Фото: пресс-служба АПК

Уроженка Гурьевска, биатлонистка Евгения Буртасова завоевала одну золотую и две серебряные медали на пятом этапе Кубка IBU по биатлону, который прошел в Словакии. Об этом сообщила пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Евгения Буртасова победила в женской гонке преследования (второе место заняла шведка Сара Андерссон, третье - представительница Норвегии Йенни Энодд). Кроме того, она стала второй в короткой индивидуальной гонке и в женской спринтерской гонке, уступив лишь немке Янине Хеттих и француженке Камилле Бене соответственно.

Сейчас наша соотечественница готовится к чемпионату Европы, который пройдет с 24 по 30 января в Германии.

Евгения Буртасова - Мастер спорта международного класса, двукратная чемпионка Европы, неоднократная чемпионка России, призер этапов Кубка мира и этапов Кубка IBU. Является спортсменом-инструктором в кемеровском ГАУ «ЦСП СКК».