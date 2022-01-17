В Новокузнецке три парня украли из магазина ликер и коньяк и теперь пойдут под суд

В Новокузнецке будут судить молодых людей, которые украли из магазина алкогольную продукцию. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Три товарища в возрасте от 18 до 19 лет распивали спиртное, и когда оно закончилось, они поняли, что хотят продолжить вечеринку, однако денег у них нет. Тогда они решили обворовать ближайший магазин. Ночью парни взломали дверь в торговую точку и вынесли оттуда пять бутылок ликера и коньяка на сумму 3 тысячи рублей. Все это они выпили.

Двух молодых людей полицейские задержали, а третий пустился в бега. Сейчас он объявлен в розыск.

В данный момент уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Парням грозит до пяти лет лишения свободы.