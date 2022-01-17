В Кемерове загорелись три припаркованных во дворе автомобиля. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове 17 января загорелись три легковых автомобиля на переулке Щегловский. В ГУ МЧС по Кузбассу сообщили, что сигнал о возгорании поступил в 4.21.

В ведомстве отметили, что полностью пожар потушили в 4.30. К тушению возгорания от МЧС России привлекались семь человек и две единицы техники. На момент прибытия первого подразделения открытым пламенем горели Volkswagen Tiguan и LADA Largus, также огонь зацепил автомобиль Toyota RAV4, который был припаркован рядом.

В результате пожара у автомобиля Volkswagen Tiguan обгорел моторный отсек, лакокрасочное покрытие переднего бампера и крыльев и передние колеса; у LADA Largus - лакокрасочное покрытие правой передней двери, крыла, сгорело боковое зеркало, обгорело колесо; у Toyota RAV4 оплавился передний бампер. Причины возгорания устанавливаются.