В Кузбассе выявили сбыт суррогатного алкоголя на 44,4 миллиона рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Семь жителей Маринска организовали сбыт алкогольного суррогата. В ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что завершили расследование уголовного дела в отношении организованной группы. Полицейские изъяли спиртосодержащей продукции на 44,4 миллиона рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что кузбассовцы незаконно поставляли спирт, из которого изготавливали фальсифицированные водку, коньяк и вино. Лидером группы оказался 35-летний директор ООО. Мужчина обеспечивал незаконную доставку спирта в Кузбасс. Участники группы производили контрафакт путем его смешивания с растворителями и ароматизаторами, а также розлив. После партии алкоголя поступали в продажу на объекты дорожного сервиса - в кафе, на автозаправочные станции, а также в населенные пункты, которые расположены на федеральной трассе Р-255 «Новосибирск - Иркутск».

Материалы уголовного дела направлены в суд. Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.