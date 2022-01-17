Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-11°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия17 января 2022 6:03

В Кузбассе жители могли купить потенциально опасное мясо

Ветеринара и предпринимателя оштрафовали
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Кузбассе жители могли купить потенциально опасное мясо.

В Кузбассе жители могли купить потенциально опасное мясо.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе ветврача привлекли к административной ответственности за неосуществление контроля на убойном пункте. Сообщает межрегиональное управление Россельхознадзора.

В ходе внеплановой выездной проверки сотрудники Управления выявили, что убой животных проводился в отсутствии ветеринарного врача. Оказалось, что ветеринарные свидетельства оформлялись врачом с заведомо ложными сведениями.

Кроме того, на убойном пункте не организовано ведение описи убойных животных, отсутствуют журналы учета результатов предубойного ветеринарного осмотра убойных животных, а также учета результатов трихинеллоскопии.

Так, продукция поступала в продажу без подтверждения безопасности. Ветеринара и предпринимателя оштрафовали.