В Кузбассе жители могли купить потенциально опасное мясо. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе ветврача привлекли к административной ответственности за неосуществление контроля на убойном пункте. Сообщает межрегиональное управление Россельхознадзора.

В ходе внеплановой выездной проверки сотрудники Управления выявили, что убой животных проводился в отсутствии ветеринарного врача. Оказалось, что ветеринарные свидетельства оформлялись врачом с заведомо ложными сведениями.

Кроме того, на убойном пункте не организовано ведение описи убойных животных, отсутствуют журналы учета результатов предубойного ветеринарного осмотра убойных животных, а также учета результатов трихинеллоскопии.

Так, продукция поступала в продажу без подтверждения безопасности. Ветеринара и предпринимателя оштрафовали.