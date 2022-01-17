В Кемерове увеличили число автобусов из Кировского района до центра

Жителям Кемерова станет удобнее добираться из Кировского района до центра и обратно: увеличено число автобусов по маршруту № 51 «Парк Ангелов - д.п. «21 микрорайон». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На линию стали выпускать дополнительно два автобуса. Теперь в будни по городу ходят 15 автобусов, в выходные - 12.

В связи с этим было обновлено расписание движения.

В пресс-службе уточнили, что оперативную информацию о ближайшем времени отправления пассажирского транспорта можно уточнить у оператора справочно-информационной службы МБУ «УЕЗТУ» по многоканальному телефону 57-46-57, ежедневно с 7.00 до 23.00 часов.