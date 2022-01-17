Россельхозбанк расширяет возможности по электронной регистрации ипотечных сделок

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Россельхозбанк сообщает об обновлении сервиса Электронной регистрации сделок с недвижимостью. Теперь воспользоваться услугой могут клиенты, которые приобретают недвижимость на вторичном и первичном рынках, в том числе индивидуального жилищного строительства.

Вся процедура регистрации для клиентов проводится в момент получения ипотечного кредита, без посещения Росреестра или МФЦ. Все документы, необходимые для государственной регистрации сделки, банк по защищенному цифровому каналу направит в Росреестр. Срок регистрации сделки составляет 1-5 дней. Готовый результат придет клиенту в личный кабинет на портале Свое Жилье.

- Все ипотечные сделки в Россельхозбанке теперь можно зарегистрировать в Росреестре электронным способом. РСХБ предлагает максимально широкие возможности удаленной регистрации на рынке и полностью сохраняет конфиденциальность данных клиентов в такой важной в жизни финансовой операции. Электронная регистрация особенно актуальна для труднодоступных районов и сельских территорий, наша услуга поможет клиентам сэкономить время и даст возможность почувствовать удобство и безопасность современного цифрового банкинга, - отметила Елена Волосевич, директор департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка.

Партнерский материал.

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