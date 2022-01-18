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Общество18 января 2022 0:30

Жена губернатора Кузбасса заболела коронавирусом

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Фото: Анна Цивилева / Instagram

Фото: Анна Цивилева / Instagram

Супруга губернатора Кузбасса Сергея Цивилева Анна заболела коронавирусом вслед за своим мужем. Об этом она сообщила в своем Instagram.

- Я заболела. Сдала ПЦР и получила положительный тест на COVID, - написала Анна Цивилева.

Председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса рассказала, что уже болела коронавирусом - это было в октябре 2020 года. Спустя год после выздоровления она ревакцинировалсь. По ее словам, титр антител держится высокий.

- Объясню, зачем была нужна вакцинация и почему же я заразилась: организм, познакомившись с данным вирусом, уже имеет информацию о нем. Готов ко встрече, - написала она.

Анна Цивилева также отметила, что у переболевшего или привитого человека вероятность развития осложнений и тяжелого течения заболевания намного меньше. По ее словам, вирус становится менее агрессивным, а коллективный иммунитет - более приспособленным к нему.