В Кузбассе водителя медслужбы отправили в колонию-поселение за «пьяное» ДТП с погибшим

В Киселевске бывшего водителя медицинского учреждения приговорили к лишению свободы за смертельное ДТП. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

Авария произошла в январе 2020 года на улице Шоссейной. В результате столкновения специального санитарного автомобиля УАЗ и самосвала «Скания» погибла 60-летняя пассажирка УАЗа. Следователи установили, что водитель российской машины сел за руль нетрезвым. Он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, водителя лишили права на два года.