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Общество18 января 2022 2:03

В Кемерове будут отключены светофоры на трех перекрестках

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

Сегодня, 18 января, в Кемерове на трех перекрестках временно не будут работать светофоры. Об этом предупредили в администрации города.

Светофоры будут отключены с 13.00 до 16.00 на пересечении улицы Инициативной с шоссе Егорова и с улицей Металлистов. Это связано с плановым ремонтом.

Кроме того, с 9.00 не будет работать светофор на перекрестке проспект Химиков - улица Волгоградская. Он будет отключен в связи с проведением аварийных работ.

Водителей попросили соблюдать Правила дорожного движения для нерегулируемых перекрестков.