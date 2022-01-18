В Новокузнецке загорелся шинный завод, площадь пожара составила 500 квадратных метров

Фото: Сергей Кузнецов / Instagram

Ночью в Новокузнецке произошел крупный пожар на предприятии ООО «Экошина»: загорелись резиновая крошка и покрышки. Об этом сообщили в МЧС Кузбасса.

На место оперативно прибыли несколько отделений Новокузнецкого пожарно-спасательного гарнизона. Сейчас открытое горение ликвидировано, идет проливка и разбор скрытых очагов горения. Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров.

- К ликвидации последствий возгорания от МЧС России привлечены шесть единиц техники и 19 человек, - сообщили в МЧС Кузбасса.

Пострадавших в результате ЧП нет.

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов уточнил, что инцидент произошел в поселке Притомский, на производственной площадке, находящейся вдали от жилой зоны. На месте работают специалисты Роспотребнадзора (они берут пробы воздуха), а также сотрудники природоохранной прокуратуры.

Фото: Сергей Кузнецов / Instagram

- Вопрос находится на моем личном контроле. Деятельность всех предпринимателей, находящихся на территории поселка Притомский, будет проверена на предмет строгого соблюдения норм и правил пожарной безопасности и требований экологической безопасности, - сообщил Сергей Кузнецов.