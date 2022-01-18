В Кемерове столкнулись два автомобиля, один человек пострадал

Утром 18 января в Кемерове произошло ДТП на проспекте Шахтеров возле остановки «Школа № 34». Очевидцы опубликовали в соцсетях фото с места аварии.

Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте

В городской ГИБДД «Комсомолке» рассказали, что авария случилась в 08.15. По предварительным данным Renault Logan двигался со стороны Кузбасского моста и столкнулся с автомобилем LADA Priora, который выезжал с прилегающей территории.

- Предварительно установлено, что в результате ДТП водитель Renault Logan получил травмы, был доставлен в медицинское учреждение автомобилем скорой помощи, - рассказали в Госавтоинспекции.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В ГИБДД напомнили автомобилистам, что при выезде с прилегающей территории надо обязательно убедиться в безопасности маневра.