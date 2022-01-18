В Новокузнецке судебные приставы закрыли ТЦ из-за нарушений пожарной безопасности

В Новокузнецке судебные приставы приостановили работу торгового центра в Орджоникидзевском районе из-за нарушений пожарной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 18 января.

Районный суд Новокузнецка постановил закрыть ТЦ до устранения всех нарушений. Судебные приставы опечатали помещения, а также предупредили собственника здания об административной и уголовной ответственности в случае незаконного возобновления работы.

В сообщении УФССП по Кемеровской области не указывается, о каком именно ТЦ идет речь, однако местные жители в соцсетях сообщают, что был закрыт торговый центр «Новобайдаевский» на проспекте Шахтеров.