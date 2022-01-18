В Кемерове один из подъездов выводит жильцов дома на «дорогу смерти». Фото: ВКонтакте/inc_kuzbass.

В Кемерове жительница многоквартирного дома на бульваре Строителей, 16 показала придомовую территорию, которая полностью покрылась льдом. В соцсети женщина рассказала, что путь к подъезду превратился в «дорогу смерти».

- Дворника нет в принципе. Такое состояние норма для УК Жилищник РЭУ-3, отметила кемеровчанка.

В горадминистрации ответили, что сообщение жительницы передали специалистам МБУ «Жилкомцентр».

- Специалисты получат разъяснения от управляющей компании и актуализируют информацию о планируемых работах. Для подготовки ответа необходимо дополнительное время. Ответ сообщим до 20.01.2022, - уточнили в мэрии.