В Кузбассе будут судить студента, который угрожал соседу ножом и повредил его дверь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ленинске-Кузнецком в отношении ранее судимого 18-летнего студента одного из образовательных учреждений возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Оказалось, что молодому человеку сосед сделал замечание, так как парень находился в компании друзей и шумел в подъезде многоквартирного дома. Студент услышал нецензурную брань в свой адрес. Он достал нож из кармана и стал замахиваться и угрожать соседу убийством. Мужчина испугался, забежал в квартиру и закрыл дверь. Парень не остановился и продолжил наносить удары ножом удары по двери, пинать ногами и бить кулаками.

Уголовное дело направлено в суд. Студенту грозит до пяти лет лишения свободы.