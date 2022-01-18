Предварительной причиной крупного пожара на шинном складе в Новокузнецке назвали поджог

Предварительной причиной двух пожаров на шинном складе в Новокузнецке стал поджог. Об этом сообщили спасатели.

Фото: Инстаграм Сергея Кузнецова

Мэр города Сергей Кузнецов опубликовал в Instagram видео с места ЧП. Он рассказал, что на складе было два возгорания: вчера и сегодня ночью. Площадь пожара составила 500 кв. м. На видео произошедшее также прокомментировал один из спасателей.

- Работает девять отделений. Возгорание произошло в 00.30. Несколько очагов было. Ориентировочная причина - это поджог. И вчера, и сегодня, - сказал он.

Напомним, что пожар произошел на производственной площадке, находящейся вдали от жилой зоны. Пострадавших нет. На месте работают специалисты Роспотребнадзора и природоохранной прокуратуры.