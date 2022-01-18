В Кузбассе задержали мужчину, который поджег чужую машину от злости

В Белове полицейские задержали поджигателя автомобиля. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В преступлении подозревается 50-летний житель города Темрюк Краснодарского края. Он гостил в Белове у своей возлюбленной. Ночью после ссоры с женщиной он вышел подвыпивший на улицу и со злости поджег чужой автомобиль, стоявший во дворе со спущенными колесами. В результате пожара машина «Тойота Раум» сгорела полностью и восстановлению не подлежит. Сумма причиненного ущерба составила около 200 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.