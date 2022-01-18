Завтра в Кемерово в продажу поступят еще 10 тысяч транспортных карт

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина САРДАКОВА

В среду, 19 января, в Кемерово поступят еще 10 тысяч транспортных карт. Об этом сообщил мэр города Илья Середюк в своем Instagram.

По его словам, после введения дифференцированной системы оплаты проезда в общественном транспорте с 15 января вырос спрос на транспортные карты. Напомним, что согласно новому тарифу с транспортной или банковской картами проезд стоит 25 рублей, при оплате наличными - 30 рублей.

- Мы сразу столкнулись с ажиотажным спросом кемеровчан на транспортные карты. Весь остаток карт, который у нас был, он был исчерпан. Мы быстро заказали дополнительную партию. Уже в минувшую субботу поступила партия в количестве 6 тысяч штук, и она сегодня уже заканчивается, - рассказал Илья Середюк.

По его словам, утром в среду в продажу поступит новая партия в количестве 10 тысяч штук, а к концу неделе привезут еще 10 тысяч карт.

Мэр пообещал, что транспортных карт хватит всем. Также он сообщил, что по планам они будут продаваться не только на летнем вокзале и в павильонах «Подорожника», но и в «Сибирских блинах», газетных киосках «Еж» и других объектах мелкорозничной торговли.