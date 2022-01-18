В Кузбассе мужчина избил до смерти собственную мать

Фото: архив "КП" Фото: Олег ЗОЛОТО

30-летний житель Новокузнецка признан виновным в избиении матери до смерти. О трагическом инциденте рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Мужчина гостил у родителей и распивал алкоголь вместе с отцом. Мать попросила его налить и ей, но он отказал, напомнив, что она недавно перенесла микроинсульт. Женщина повторила просьбу, на что сын разозлился и избил ее. Утром отец и сын обнаружили, что женщина не подает признаков жизни. Они вызвали полицию и скорую помощь, но женщина уже была мертва.

Новокузнечанин сначала сотрудничал со следствием, рассказал, что избил мать, а позже отказался признавать вину. Однако следствием были собраны доказательства его виновности. Суд назначил мужчине 9 лет 6 месяцев колонии строгого режима.