В Кузбассе поезд насмерть сбил 48-летнюю женщину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе 17 января около 17.00 48-летняя женщина была смертельно травмирована на железной дороге. Восточное межрегиональное СУТ СК России сообщает, что проводится доследственная проверка.

В ведомстве отметили, что жительница перебегала железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора на 231-м километре перегона станций Промышленная и Егозово. Женщина была травмирована следовавшим грузовым поездом. От полученных травм горожанка скончалась на месте. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

Напомним, что в Киселевске 12 января 17-летний подросток был смертельно травмирован грузовым поездом.