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Происшествия18 января 2022 8:57

В Кузбассе поезд насмерть сбил 48-летнюю женщину

Жительница перебегала железнодорожные пути
Источник:kp.ru
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В Кузбассе поезд насмерть сбил 48-летнюю женщину.

В Кузбассе поезд насмерть сбил 48-летнюю женщину.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе 17 января около 17.00 48-летняя женщина была смертельно травмирована на железной дороге. Восточное межрегиональное СУТ СК России сообщает, что проводится доследственная проверка.

В ведомстве отметили, что жительница перебегала железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора на 231-м километре перегона станций Промышленная и Егозово. Женщина была травмирована следовавшим грузовым поездом. От полученных травм горожанка скончалась на месте. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

Напомним, что в Киселевске 12 января 17-летний подросток был смертельно травмирован грузовым поездом.