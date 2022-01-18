Новым владельцам «детских» карт РСХБ подарит по 500 рублей

Россельхозбанк запустил акцию для подростков от 14 до 17 лет - владельцев «детских» дебетовых карт Visa: они смогут получить 500 рублей на счет при оформлении карты и совершении покупок по ней с использованием смартфона или иного устройства с функцией бесконтактной оплаты.

Дебетовую карту подростки могут оформить в офисе РСХБ самостоятельно. Карта является полноценным банковским продуктом и обладает таким же функционалом, как и стандартные дебетовые карты.

Юные владельцы могут рассчитываться картой в безналичном формате в магазинах, кафе, общественном транспорте, пользоваться преимуществами программы лояльности «Урожай» с кешбэком до 15% и отслеживать свои операции в мобильном банке.

Для получения «бонусных» 500 рублей, владельцам карт нужно в период с 14 января по 13 марта 2022 года совершить не менее трех покупок на сумму от 100 рублей по карте РСХБ, используя платежный сервис (Google Pay, Apple Pay и другие) в смартфоне или ином устройстве с функцией бесконтактной оплаты. И в течение 15 дней после окончания акции вознаграждение автоматически зачислится на карту.

Партнерский материал.

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