В Кемерове обновление парка электротранспорта обойдется в 26 миллиардов рублей. Фото: Василий Вахрин

По предварительной оценке, обновление парка электротранспорта в Кемерове потребует 26 миллиардов рублей. Об этом сообщил градоначальник Илья Середюк в соцсетях.

Глава города отметил, что необходимо заменить рельсы, шпалы, контактную сеть, тяговые подстанции и сделать удобные павильоны ожидания. Илья Середюк уточнил, что проектирование еще не началось.

Напомним, что 11 января власти Кемерова анонсировали модернизацию трамваев и троллейбусов.