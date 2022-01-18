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Общество18 января 2022 11:10

В Кемерове обновление парка электротранспорта обойдется в 26 миллиардов рублей

Об этом сообщил Илья Середюк
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кемерове обновление парка электротранспорта обойдется в 26 миллиардов рублей.

В Кемерове обновление парка электротранспорта обойдется в 26 миллиардов рублей.

Фото: Василий Вахрин

По предварительной оценке, обновление парка электротранспорта в Кемерове потребует 26 миллиардов рублей. Об этом сообщил градоначальник Илья Середюк в соцсетях.

Глава города отметил, что необходимо заменить рельсы, шпалы, контактную сеть, тяговые подстанции и сделать удобные павильоны ожидания. Илья Середюк уточнил, что проектирование еще не началось.

Напомним, что 11 января власти Кемерова анонсировали модернизацию трамваев и троллейбусов.