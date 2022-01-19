GrelkaFest-2022 в Шерегеше: организаторы раскрыли подробности мероприятия

Фото: архив "КП" Фото: Кирилл ЧАЩИН

Фестиваль GrelkaFest-2022 состоится на горнолыжном курорте в Шерегеше 7-10 апреля. Об этом сообщили организаторы.

В этом году пройдут уже традиционные карнавальный спуск с горы (его проведение намечено на 9 апреля), спуск в купальниках, а также планируются новые тематические спуски, которых еще не было на фестивале: свадебный и пижамный. Дата их проведения еще не определена.

Также в рамках GrelkaFest-2022 состоится фестиваль красок холи (9 апреля), конкурс красоты, open-air концерты.

Напомним, что с 15 ноября 2021 года в Кузбассе введена система QR-кодов, исключение сделано для заселения в гостиницы - там введение ограничений отложено до 20 января 2022 года.