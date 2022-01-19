В Кузбассе осудили водителя крана-манипулятора, который случайно убил рабочего

Фото: архив "КП" Фото: Олег ЗОЛОТО

В Киселевске 44-летний мужчина признан виновным в гибели рабочего. Мужчина обвинялся по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщает СК РФ по Кемеровской области.

Трагический инцидент произошел в августе прошлого года в Прокопьевском районе. Житель Киселевска, управляя краном-манипулятором, разгружал части колодца. Он остановился под линией электропередач и стал опускать железобетонное днище в котлован. Однако подвел стрелу слишком близко к проводам, из-за чего образовалась электрическая дуга. В итоге током удалило 41-летнего рабочего, находящегося в котловане. Мужчина скончался на месте.

Техническая экспертиза установила, что водитель при разгрузке допустил нарушения. Мужчина со следствием сотрудничал, вину признал.

Суд назначил жителю Киселевска наказание в виде 6 месяцев исправительных работ.