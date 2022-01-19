В Кемерове на три дня изменится организация дорожного движения в районе горы Люскус

Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове с 21 по 23 января в районе горы Люскус изменится организация дорожного движения. Это связано с проведением нескольких соревнований, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В предстоящие выходные в районе горы состоятся сразу три спортивных мероприятия: первый этап чемпионата и первенство России по снегоходному кроссу, первый этап чемпионата России по сноубайк-кроссу, Кубок и первенство Кузбасса по мотокроссу.

В связи с этим с 20.00 21 января до 19.00 23 января на данном участке изменится организация дорожного движения. Так, будет ограничена остановка и стоянка машин, а также введено ограничение максимальной скорости движения до 40 км/ч по улице Ноябрьской вдоль трека по мотокроссу.

Кроме того, в районе улицы Ноябрьской, 70/4 появится временный пешеходный переход - там установят соответствующие дорожные знаки.

Также будет организовано одностороннее движение через временную парковку для гостей мероприятия с последующим движением по проезду, расположенному параллельно улице Ноябрьской.