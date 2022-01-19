Пыль и оксид углерода: синоптики рассказали, чем жители Кузбасса дышали в декабре

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

Синоптики Кемеровского гидрометцентра обнародовали данные по загрязнению воздуха в городах Кузбассе за декабрь 2021 года. Информация опубликована на сайте ведомства.

В прошлом месяце в Заводском районе Кемерова был зафиксирован повышенный уровень загрязнения пылью - он составил 1,2 ПДК. Кроме того, в Рудничном районе выявлен повышенный уровень загрязнения оксидом углерода - 1,1 ПДК.

В Новокузнецке во всех районах города, кроме Куйбышевского эксперты отметили загрязнение фтористым водородом. Максимальная концентрация этой примеси была в Центральном районе - 3,5 ПДК. Также был зарегистрирован повышенный уровень загрязнения пылью - в Центральном, Заводском, Кузнецком и Куйбышевском районах. Максимальная концентрация была выявлена в Куйбышевском районе и составила 2,6 ПДК.

В Центральном районе также зафиксирован повышенный уровень загрязнения атмосферы диоксидом азота (1,3 ПДК) и оксидом углерода (эта примесь была отмечена и в Кузнецком, и Новоильинском районах).

В Прокопьевске в декабре повышенный уровень загрязнения воздуха оксидом углерода отмечался в Центральном районе (1,5 ПДК).