В Кемерове виновница ДТП выплатила пострадавшей 500 тысяч рублей компенсации морального вреда

В Кемерове судебные приставы взыскали 500 тысяч рублей компенсации морального вреда с виновницы ДТП в пользу женщины, пострадавшей в аварии. Об инциденте рассказали в УФССП по Кемеровской области.

Автоледи сбила горожанку на нерегулируемом пешеходном переходе. Она начала обгонять впереди стоящий автомобиль не заметила женщину, переходившую дорогу. От удара пострадавшую отбросило на проезжую часть. Медики оценили причиненный ей в ДТП вред здоровью как тяжкий.

Травмированная кемеровчанка обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с виновницы ДТП.

Ленинский районный суд Кемерова признал автолюбительницу виновной и назначил ей наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев, а также обязал выплатить компенсацию пострадавшей.

Судебные приставы вынесли постановление об обращении взыскания на деньги должницы в банке, взыскании исполнительского сбора в размере 34 тысячи рублей, а также запретили регистрировать автомобили и выезжать за границу. Кроме того, у автоледи арестовали машину. Посоле этого женщина выплатила компенсацию морального вреда и исполнительский сбор в полном размере.