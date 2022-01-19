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Происшествия19 января 2022 5:31

В Кузбассе пожарные эвакуировали из горящей многоэтажки шесть человек

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Павел КЛОКОВ

В Мысках огнеборцы при пожаре в многоэтажном доме спасли шестерых человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Кузбасса.

Пожар произошел сегодня ночью на улице Советской. О ЧП в оперативную службу сообщили соседи. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений из окна квартиры на шестом этаже шел густой дым, из подъезда уже успели самостоятельно эвакуироваться двадцать человек. Специалисты МЧС провели разведку и помогли спуститься с этажа, где находился очаг пожара и с этажей выше, шестерым жильцам.

В результате возгорания в одной из комнат обгорели вещи и мебель. Общая площадь пожара составила 12 кв. метров. На месте ЧП работали 10 человек и четыре единицы техники.