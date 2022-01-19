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Общество19 января 2022 5:46

В Кузбассе за сутки от коронавируса умерли пять человек

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 298 случаев заражения коронавирусом, 307 пациентов выздоровели, пять скончались. Данные на утро 19 января озвучили в региональном оперштабе.

Уточнятся, что вирус унес жизни трех мужчин и двух женщин. Самому молодому погибшему было 53 года, он проживал в Ленинске-Кузнецком. У мужчины болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, ожирения.

Все остальные скончавшиеся за сутки кузбассовцы были старше 60 лет.

За весь период пандемии в Кузбассе инфекцию вывили у 90 118 человек, из них 82 364 выздоровели, 1 810 умерли.