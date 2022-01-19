В Кузбассе два ребенка получили серьезные травмы головы во время катания с горок

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С начала января в нейрохирургическое отделение КОДКБ им. Ю.А. Атаманова поступили два юных пациента, которые получили серьезные травмы головы. Об этом рассказали в пресс-службе больницы.

По словам врача детского нейрохирурга Михаила Смокотина, дети травмировались во время катания с горки. У обоих диагностированы тяжелые черно-мозговые травмы. К лечению были привлечены несколько специалистов, в том числе челюстно-лицевой хирург и хирург-отоларинголог.

- Постоперационный период проходит без осложнений, - отметил врач.

Медики призвали родителей следить за соблюдением детьми техники безопасности и выбирать безопасные места для катания.