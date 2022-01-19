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Общество19 января 2022 6:55

Почти 250 тысяч кузбассовцев прошли вакцинацию

В областной столице все еще открыты пункты вакцинации
Анастасия СЕМЫКИНА
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Записаться можно по телефону, через «Госуслуги» или лично через регистратуру поликлиники.

Записаться можно по телефону, через «Госуслуги» или лично через регистратуру поликлиники.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пока в области растет количество заражений коронавирусом, кузбассовцы продолжают проходить вакцинацию.

Так, прививку поставили уже 247 880 тысяч человек. При этом, если у кого-то есть сомнения насчет своего здоровья, наличие противопоказаний можно узнать непосредственно перед прививкой - на приеме у врача.

Записаться можно как через сайт «Госуслуги», так и по телефону 112 или же лично в поликлинике. В Кемерове продолжают работать пункты вакцинации:

в Администрации города (по предварительной записи по телефону 36-67-53 или 75-00-13 с 12.00 до 14.00);

в территориальном управлении Кировского р-на (так же по предварительной записи с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00);

в комплексном центре соцобсулуживания населения Кировского р-на (работает по вторникам и четвергам с 13.00 до 15.00);

в территориальном управлении Ленинского р-на (по записи по средам с 15.00 до 17.00);

в торговых центрах «Север» (с понедельника по пятницу с 12.00 до 20.00 и в выходные - с 12.00 до 18.00), «Леруа Мерлен» (ежедневно с 12.00 до 19.00) и «Я» (ежедневно с 12.00 до 19.00).