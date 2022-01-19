Пенсионер из Кемерова хотел получить акции крупной компании, но лишился 174 тысяч рублей

69-летний кемеровчанин стал жертвой мошенников, он потерял 174 тысяч рублей. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Мужчина нашел в интернете объявление, что ему якобы положены акции крупной компании. Он перешел на сайт и подал заявку на оформление. После этого пенсионеру перезвонила женщина, представившаяся менеджером проекта, и рекомендовала для получения дивидендов и увеличения суммы выплаты перечислить деньги на указанный счет. Доверчивый мужчина в течение нескольких недель перевел 174 тысяч рублей. После того, как телефон консультанта оказался недоступен, кемеровчанин понял, что его обманули.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают звонившую. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».